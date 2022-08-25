الإعلام المغربي ومواقع التواصل تتهم جزائريين بالترويج لفيديو الملك في شوارع باريس

كل الوطن – فريق التحرير: أطلق نشطاء مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تضامنية مع ملك المغرب محمد السادس، بعد نشر فيديو له ظهر فيه وهو يتعثر، بينما اعتبر آخرون أنه كان في “حالة ثمالة”.

وقال موقع “هسبريس” المغربي إنها “محاولة جزائرية جديدة للتطاول على الملك محمد السادس، وفي خطوة ممنهجة لاستهداف المملكة المغربية”.

ملك المغرب الاقصى 🇲🇦 سكران في شوارع باريس يحمل كأس الخمر في يده و حراسه يحاولون منع التصوير، و يبدو محاطًا بصديقه زعيتر.

هذا يسمونه عندهم "امير المؤمنين يركعون له" ربما سيعرفون "اين الثروة" pic.twitter.com/z3UImhkuKX — Zeini Ali Taleb 🇪🇭 زيني علي طالب (@zeinialitaleb1) August 24, 2022

هذا وقال سفيان البحري، الذي يعرف نفسه أنه مدير صفحات الملك محمد السادس على منصات التواصل، إنه تم “تصوير الفيديو منذ سنوات”، واصفا تداول الفيديو بـ”محاولة بائسة من الانفصاليين ومعهم جزائريين لتشويه صورة الملك”.

وكتب مغرد عبر “تويتر”: “جلالة الملك محمد السادس، كإنسان وكملك، معروف بتواضعه وطيبته منذ صغره في كل تنقلاته داخل وخارج البلاد، يجد بعض الوقت دائما للتحرر من البروتوكول والرسميات ويسير في الشارع مثل كل الناس بحراسة مخففة، يفعلها باستمرار في الكثير من الدول والبلدان”.

وأضاف: “هؤلاء المعربدون المرتزقة المفلسون لن ينالوا من تواضع جلالته حتى يلج الجمل في سم الخياط”.

وكتب آخر: “سبط الرسول الكريم صل الله عليه وسلم محمي ومحفوظ من الله تعالى رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين في كل مرة يزداد حبنا له وتعلقنا به فلا تتعبوا أنفسكم معنا لن تفهموا ابدا علاقتنا نحن امة لا تخون العهد”.

المصدر: RT