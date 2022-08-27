وفاة المطرب اللبناني جورج الراسي في حادث سير مروّع

كل الوطن – فريق التحرير: توفّي فجر اليوم السبت 27 أوت/أغسطس المطرب اللبناني جورج الراسي عن عمر 39 سنة في حادث سير مروّع على الحدود اللبنانية السورية، حيث كان عائدا من حفل أحياه في سوريا.

وتوفّيت أيضا على الفور الفتاة زينة المرعبي التي كانت ترافقه. وكشفت الصور التي تم نشرها على المواقع الصحفية اللبنانية أن الحادث ضخم جدا، ويبدو أن الفنان اللبناني هو الذي كان يقود السيارة قبل أن يفقد السيطرة عليها.

وجورج الراسي مغن لبناني من مواليد عام 1982، وهو من عائلة فنية فوالده عازف عود وشقيقته الممثلة نادين الراسي.

أول عقد أمضاه جورج كان في عمر الـ16 عاما مع نادي “أوبسيون” لإحياء حفلات فنية، إذ كان فرصته الأساسية للقاء الجمهور.

والتقى جورج عام 1995 بالملحن الشهير سمير قبطي، الذي اقتنع بقدراته الصوتية، ليصير سمير منتجه الخاص، فكانت أول ثمرات هذا التعاون أغنية “مين يا حبيبي مين”.

وبعدها تدرّب على يد الموسيقار شاكر الموجي، فتمكن بالتعاون معه من إنزال ألبوم “حكاية” الذي كانت معظم أغانيه ملحنة من قبله، قبل أن يشقّ طريقه بمفرده منتجا العديد من الألبومات منها: “صبت الهدف” و”جاي تعتذر” و”لا يمكن” و”كيف أوصفك” و”حمدالله عالسلامة”.

وسبق لجورج أن تزوّج من عارضة الأزياء جويل حاتم في مارس/آذار عام 2014 وانفصلا في العام ذاته بعد ولادة ابنهما جو أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2014.