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إف بي آي: ترامب خلط وثائق سرية للغاية مع مجلات وأغراض أخرى

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : السبت 27 أغسطس 2022 - 12:12 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
FILE - Former President Donald Trump speaks at a rally Friday, Aug. 5, 2022, in Waukesha, Wis. Fourteen of the 15 boxes recovered from former President Donald Trump's Florida estate earlier this year contained documents with classification markings, according to an FBI affidavit released Friday, Aug. 26, explaining the justification for the search of the property this month. (AP Photo/Morry Gash, File)
FILE - Former President Donald Trump speaks at a rally Friday, Aug. 5, 2022, in Waukesha, Wis. Fourteen of the 15 boxes recovered from former President Donald Trump's Florida estate earlier this year contained documents with classification markings, according to an FBI affidavit released Friday, Aug. 26, explaining the justification for the search of the property this month. (AP Photo/Morry Gash, File)

كل الوطن – فريق التحرير: احتوى 14 من أصل 15 صندوقا تم استردادها من مقر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في فلوريدا في وقت مبكر من هذا العام، على وثائق سرية، وكثير منها سري للغاية، وكانت مختلطة بصحف ومجلات ومراسلات شخصية متنوعة، وفقا لإفادة مكتب التحقيقات الفيدرالي “أف بي آي” الصادرة، الجمعة.

وفقا لـ”أف بي آي”، لم تخصص مساحة في عقار ترامب في مار-آ-لاغو لتخزين الوئائق السرية.

أوضحت إفادة “أف بي آي” الأساس المنطقي لقيام المكتب بتفتيش العقار هذا الشهر.

تقدم الإفادة المؤلفة من 32 صفحة – والتي تم تنقيحها بشدة لحماية سلامة الشهود والمسؤولين عن إنفاذ القانون و”نزاهة التحقيق الجاري” – الوصف الأكثر تفصيلا حتى الآن للسجلات الحكومية المخزنة في مار-آ-لاغو بعد فترة طويلة من مغادرة ترامب للبيت الأبيض.

وتكشف كذلك عن خطورة مخاوف الحكومة من أن الوثائق كانت هناك بشكل غير قانوني.

وتوضح الإفادة أيضا كيف أن الاحتفاظ العشوائي بسجلات حكومية سرية للغاية، والفشل الواضح في حمايتها على الرغم من توسلات المسؤولين الأميركيين لأشهر، قد يعرض ترامب لخطر قانوني جديد تماما، في حين وضع الأساس لخوض انتخابات رئاسية محتملة أخرى في عام 2024.

وإلى هذا، كتب أحد عملاء “أف بي آي” في الصفحة الأولى من الإفادة الخطية “تجري الحكومة تحقيقا جنائيا بشأن النقل غير اللائق للمعلومات السرية وتخزينها في أماكن غير مصرح بها، بالإضافة إلى الإخفاء غير القانوني أو حذف السجلات الحكومية”.

المصدر: الحرة

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