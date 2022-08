باكستان.. السيول تخلف نحو ألف قتيل

كل الوطن – فريق التحرير: تسببت سيول وفيضانات نجمت عن الأمطار الموسمية الغزيرة في معظم أنحاء باكستان في مقتل ما يقرب من ألف شخص وإصابة وتشريد الآلاف منذ منتصف يونيو، حسب تصريحات المسؤولين.

وتسبب موسم الرياح الموسمية، الذي بدأ في يونيو، في هطول أمطار غزيرة على باكستان بشكل خاص هذا العام، ويكافح رجال الإنقاذ لإجلاء آلاف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل من المناطق المتضررة من الفيضانات. أجبرت الأزمة الحكومة على إعلان حالة الطوارئ.

Horrifying footage from S. #Pakistan today of entire building washed away by floods. Over 935 people killed, more than 33 million affected, worst natural disaster for country in decades: pic.twitter.com/aO6ZMlQycf

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) August 26, 2022