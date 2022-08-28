السلطات السعودية تكشف حقيقة فيديو متداول حول أن “الجن” منع بلدية من تنفيذ مشروع (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: كشفت السلطات السعودية عن حقيقة مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، حول أن “الجن” منع بلدية محافظة العارضة من تنفيذ مشروع على مطل جبل الدقم.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس بلدية محافظة العارضة، عبد العزيز بن محمد الشعبي، لصحيفة “عكاظ” أن “ما ذكر غير صحيح إطلاقا وأنه نسج من الخيال”.

🟦⬛️ الجن يمنع البلديه باقامة منتزه 🟫🟧🟥⬛️🟦🟪🟦⬛️🟥🟧🟫⬛️ الجن يمنع بلدية العارضه من اقامة منتزه على قمم جبل الدقم بمحافظه العارضه بجيزان اسمعوا كلام قائل القصه 👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿 pic.twitter.com/elv2cLH5PN — ابوعدي (@aboturky_990) August 27, 2022

كما قال رئيس المركز الإعلامي بمحافظة العارضة، عبد الله يحيى الجابري، إنه “إشارة إلى ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن رواية منع “الجن” من تنفيذ أحد المشاريع بجبل الدقم بمحافظة العارضة، أن المقطع المتداول هو من نسج خيال ناشر الفيديو، ولا صحة لما ذكر فيه جملة وتفصيلا، حيث يعد الجبل المذكور كباقي جبال المحافظة وما روي عنه مجرد أكاذيب نسجها صاحب المقطع”.

وأضاف الجابري: “إن بلدية المحافظة نفذت مشاريع عدة على مسافات قريبة جدا من الجبل ومنها طريق أسفلتي بعرض 60 مترا يسلكه السكان وزوار المحافظة على مدار الساعة، ومشروع حديقة عامة على مسافة 400 متر شمال الجبل يرتادها الزوار يوميا، ومشروع السوق الأسبوعي للماشية، ومشروع المسلخ، ومشروع سوق الأعلاف، وجميعها ملاصقة للجبل من الجهة الغربية، وتوجد قرى شرق وغرب الجبل مأهولة بالسكان ولم يحصل لأحد أي سوء مما ذكره صاحب المقطع”.

المصدر: “عكاظ” +