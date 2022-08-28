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فيديو لخبيرة التجميل الكويتية حنان دشتي يشعل غضب السعوديين

كل الوطن - فريق التحرير28 أغسطس 2022آخر تحديث : الأحد 28 أغسطس 2022 - 5:01 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
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فيديو لخبيرة التجميل الكويتية حنان دشتي يشعل غضب السعوديين

كل الوطن – فريق التحرير: أثارت خبيرة التجميل الكويتية حنان دشتي الجدل في السعودية، بعد أن ظهرت في مقطع مصور تشتكي فيه من رفع الأسعار عليها لأنها مشهورة.

وفي ظهرت دشتي تقول إن إدارة الفندق رفعت الأسعار عليها لأنهم عرفوا اسمها، مضيفة أنها تعبت لأن شركات التسويق وغيرها عندما ترى اسمها ترفع الأسعار، ليس فقط في السعودية وإنما حتى في الكويت.

وتساءلت دشتي في نهاية المقطع: “هل نغير اسمنا.. حنان خاشقجي يعني؟”.

وبعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، صب نشطاء في السعودية جام غضبهم عليها، وأطلق مغردون سعوديون وسم “حنان دشتي تسيء للسعودية” وطالب البعض بمقاطعة منتجاتها وذهب البعض أبعد من ذلك عندما دعوا لطردها ومنعها من دخول البلاد.

المصدر: RT + “تويتر”

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