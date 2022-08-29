  1. الرئيسية
  2. »
  3. فيديوهات

سعودي يعرض مكافأة ضخمة لمن يعثر على أخيه المفقود (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير29 أغسطس 2022آخر تحديث : الإثنين 29 أغسطس 2022 - 9:12 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقفيديوهات
سعودي يعرض مكافأة ضخمة لمن يعثر على أخيه المفقود (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: عرض مواطن سعودي يدعى فيصل الدوسري مكافأة قدرها مليون ريال سعودي، وهو ما يعادل 266 ألف دولار أمريكي، لمن يعثر على أخيه المفقود تركي الدوسري.

وفي التفاصيل، أعلن السعودي، فيصل الدوسري في مقطع فيديو نشر بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن “مكافئه مليون ريال (1000000) لمن يعثر على أخيه تركي عبد الهادي الهواشله”.

وكان هذا المواطن السعودي قد أعلن في وقت سابق عن فقدان الاتصال بأخيه تركي، مشددا في تغريدة بهذا الشأن على أنه “لن يهدأ لنا بال ولن نرتاح حتى يتم العثور على أخي تركي، وهو أمانة في أيادي جهات الأمن، ونحن على ثقة برجال أمننا وكفاءتهم العالية في التعامل العاجل مع مثل هذه الحالة”.

وكان تركي بن عبد الهادي بن سالم الهواشلة الدوسري قد انقطع الاتصال به واختفى في ظروف غامضة يوم 2 أغسطس الجاري بمدينة الرياض، حيث عثر على سيارته ومقتنياته الشخصية بداخلها، فيما لم يعثر له على أثر.

المصدر: تويتر

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة