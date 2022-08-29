د. عبدالمجيد الجلاَّل: تصاميم مدينة ذا لاين في نيوم بين الحقيقة والخيال

في يوم 26 ذي الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م أعلن سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة نيوم، عن تصاميم مدينة “ذا لاين” التي تتمحور كما قال سموه حول الإنسان ، مثل ما تُمثل نموذجاً عالمياً رائداً ، يحقق الاستدامة ، ومثالية العيش ، بالتناغم مع الطبيعة ، ويُعالج في الوقت نفسه ، التحديات الملحة التي تواجه البشرية .

تأتي تصاميم مدينة “ذا لاين” ، استثنائية ، تعالج إشكاليات المدن الأفقية التقليدية المنبسطة ، محققة بذلك ، التناغم التام بين التنمية الحضرية من جهة ، والمحافظة على الطبيعة والبيئة بكل مواردها من جهة أخرى .

ومن سماتها ، أنَّها ستكون مدينة ذات بيئة خالية ، من الشوارع ، والسيارات والانبعاثات ، كما ستحافظ على 95% من أراضي نيوم الطبيعية، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100% ، بما سوف ينعكس إيجاباً ، على صحة الإنسان ورفاهيته .

ومن مواصفات هذه المدينة الذكية ، أنَّ عرضها يبلغ 200 متر فقط ، على امتداد 170 كيلو متراً ، وارتفاعها زهاء 500 متر فوق سطح البحر، وستُبنى على مساحة لا تتجاوز 34 كيلو متراً مربعاً ، وسوف تتسع لنحو 9 ملايين نسمة ، وهذا التصميم الفريد للمدينة ، من شأنَّه التقليل من تمدد البنية التحتية ، وتعزيز كفاءتها واستدامتها ، على نحوٍ مميز.

أكثر من ذلك ، تعتمد تصاميم المدينة ، على مفهوم “انعدام الجاذبية”، ما يعني أنَّ بناء وتوزيع مكونات المدينة ، سيكون على شكل طبقات عمودية، بما يُتيح للناس إمكانية التحرك في الاتجاهات الثلاثة .. إلى الأعلى ، وإلى الأسفل ، وكذلك بشكل أفقي في كل جانب ، وعلى عكس مفهوم المباني الشاهقة ، تُسهّل هذه الفكرة عملية التنقل بين مواقع الاحتياجات اليومية ، من أماكن عمل ، ومدارس ، وحدائق ، ومنازل في غضون نحو خمس دقائق .

كما تغطي أسطح زجاجية ، جوانب المدينة ، وهي عبارة عن مرايا عاكسة، تمنحها طابعاً فريداً ، وتسمح لتفاصيلها بالاندماج مع الطبيعة ، كما سوف تُعد مساحاتها الداخلية بطرق مبتكرة ، لخلق تجارب غير عادية ولحظات لا تنسى .

وسيتم تصميم المدينة بأكملها رقمياً ، وكذلك ستستخدم أحدث تقنيات البناء وعمليات التصنيع في تجهيز كل مرافقها .

والأجمل أنَّ مناخها على درجة عالية من المثالية ، بما سوف يُسهم بتأمين استمتاع السكان ، بالتنقل ، عبر طبيعتها الساحرة ، سيرا على الأقدام .

وتتألق هذه المدينة أكثر ، بإتاحة الفرصة لجميع سكانها ، للوصول إلى جميع المرافق والخدمات في غضون 5 دقائق فقط ، كما سوف يتوفر في ثناياها ، قطار فائق السرعة ، يصل بين طرفي المدينة خلال 20 دقيقة.

تصاميم مدينة ذا لاين يشرف عليها ، فريق عمل ، من ألمع العقول في الهندسة المعمارية والبناء على مستوى العالم ، وهي مع المدينة الأم ” نيوم” من أبرز مشروعات رؤية 2030 .

خلاصة القول ، كمية الخيال في تجهيزات ذا لاين غير مسبوقة ، وتحويل هذا الخيال إلى واقع ملموس ، ربما لا نملك الإجابة عليه ، ولكننا نثق بفكر وإرادة سمو ولي العهد ، في تحويل كل ذلك ، إلى نجاحٍ مُبهر ، سوف نلمسه قريباً بإذن الله .