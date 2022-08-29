حظر تجول في جميع المحافظات العراقية اعتبارا من الساعة 7 مساءً

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، مساء اليوم الاثنين، “حظر التجول الشامل في جميع أنحاء البلاد”، وذلك بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد من اقتحامات لمؤسسات حكومية في بغداد ومدن أخرى.

وقالت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، إن “قيادة العمليات المشتركة تعلن حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين إلى إشعار آخر”، حسب وكالة الأنباء العراقية -واع.

واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر المنطقة الخضراء في بغداد، اليوم الاثنين، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا “المرقد الشريف” وهيئة تراث آل الصدر.

وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.