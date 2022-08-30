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اعتصام أمام مدخل مجلس النواب اللبناني رفضا لـ”قانون الكابيتال كونترول” (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 11:30 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليفيديوهات
اعتصام أمام مدخل مجلس النواب اللبناني رفضا لـ”قانون الكابيتال كونترول” (فيديو)

كل ال كن – فريق التحرير: اعتصمت جمعية المودعين ونقابات المهن الحرة في لبنان، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس النواب، رفضا لمشروع “قانون الكابيتال كونترول” المقترح.

وأقدمت رابطة جمعية المودعين على قطع الطريق أمام مجلس النواب بالتزامن مع انعقاد الجلسة النيابية المشتركة لمناقشة “الكابيتال كونترول”.

وعند الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، عقدت في البرلمان اللبناني جلسة نيابية مشتركة للجان، المال والموازنة والادارة والعدل والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة، “لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية”.

المصدر: RT + “الجديد”

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