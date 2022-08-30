الملك سلمان وولي العهد يهنئان أردوغان بالنصر

كل الوطن – فريق التحرير: هنأ خادم الحرمين الشرفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمناسبة ذكرى “يوم النصر” لبلاده.

وأفادت الخارجية السعودية بأن الملك سلمان بعث برقية تهنئة، للرئيس التركي، بمناسبة ذكرى “يوم النصر” لبلاده، أعرب فيها عن “أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لأردوغان، ولحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيق، أطراد التقدم والازدهار”.

القيادة تهنئ رئيس الجمهورية التركية بذكرى يوم النصر لبلاده pic.twitter.com/z2ecRrxsEY — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) August 30, 2022

وفي رسالته، عبر الأمير محمد بن سلمان عن “أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس أردوغان، ولحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار”.