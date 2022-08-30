أوّل سيّدة سعودية تشغل هذه الخِطّة.. تعيين إنجي أحمد الغزّاوي في منصب الرئيس الأول للعمليات ببنك الرياض

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن بنك الرياض عن تعيين الأستاذة إنجي أحمد الغزاوي في منصب الرئيس الأول للعمليات في البنك.

وكانت إنجي الغزاوي قبل هذا التعيين الجديد، نائبة الرئيس التنفيذي للعمليات في “بنك الرياض” منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014، وهي أول سيدة سعودية تشغل هذا المنصب ببنك الرياض.

كما تشغل عضوية مجلس إدارة “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية” ممثلةً عن المشتركين منذ 29 سبتمبر (أيلول) 2020.

وتقلدت عدة مناصب في “بنك الرياض” وتشمل: نائبة الرئيس الأولى لخدمات مصرفية الشركات بين 2013 و2014، ونائبة الرئيس ومديرة خدمات مصرفية الشركات بين 2012 و2013، ومساعدة نائب الرئيس ومديرة القسم ذاته بين 2010 و2012، ومديرة قسم المدفوعات في قسم العمليات بين 2004 و2010، كما عملت في كلية اللغات والترجمة في “جامعة الملك سعود” بين عامي 1994 و1998.

صنفتها “مجلة فوربس” الشرق الأوسط ضمن قائمة السيدات الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط لعامي 2017 و2018 على التوالي.

وفي لقاء صحفي سابق لها أكدت إنجي الغزاوي على أن “العائلة أولًا”، وهي أولى النصائح التي وجهها لها والدها عليه رحمة الله، أحمد الغزاوي، لتكون كلمة السر في تحقيقها النجاح على الصعيدين المهني والعائلي.

إنجي الغزاوي الرئيس الأول للعمليات ببنك الرياض، قالت إن الوقت الذي تمضيه مع عائلتها هو شيء مقدس. مشيرة إلى أن هذا الدرس تعلمته من والدها ووالدتها في سن مبكرة، حيث كانت بنتًا وحيدة بين شقيقين.