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“فيديوهات من دار للفتيات” بخميس مشيط.. أمير عسير يأمر بالتحقيق في المقاطع المتداولة

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 دقائقآخر تحديث : الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 9:20 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
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“فيديوهات من دار للفتيات” بخميس مشيط.. أمير عسير يأمر بالتحقيق في المقاطع المتداولة

كل الوطن – فريق التحرير: أصدر، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير في السعودية، الأربعاء، أمرا بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ما تم تداوله من فيديوهات وصور حول حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق “اقتحام دار للأيتام بخميس مشيط للفتيات بوجود رجال الأمن”.

وقال بيان لإمارة عسير إن التوجيهات تضمنت التحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص.

ولم يتم تأكيد صحة مقاطع الفيديو، وما تتضمنه من مشاهد وقعت في الدار المذكورة.

فيما أثارت هذه المقاطع ردود فعل من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة.

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