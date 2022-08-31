“فيديوهات من دار للفتيات” بخميس مشيط.. أمير عسير يأمر بالتحقيق في المقاطع المتداولة

كل الوطن – فريق التحرير: أصدر، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير في السعودية، الأربعاء، أمرا بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ما تم تداوله من فيديوهات وصور حول حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط.

قبل قليل: مداهمة من قبل رجال الأمن وعدد من الأفراد الملثمين بالزي المدني على دار للفتيات الأيتام، والاعتداء عليهن وضربهن!#ايتام_خميس_مشيطpic.twitter.com/TR9hGiG2G6 — عبدالله الجريوي (@Abdullah96wa) August 30, 2022

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق “اقتحام دار للأيتام بخميس مشيط للفتيات بوجود رجال الأمن”.

وقال بيان لإمارة عسير إن التوجيهات تضمنت التحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص.

السبب في ذلك يعود لقيام بعض الفتيات بالمطالبة بحقوقهن، وبعد رفض مطالبهن قمن بالاضراب، ما جعل إدارة الدار بطلب التدخل من رجال الأمن، وهذا ما يحدث من قبل (رجال الأمن) pic.twitter.com/ar2bNb7doM — عبدالله الجريوي (@Abdullah96wa) August 30, 2022

ولم يتم تأكيد صحة مقاطع الفيديو، وما تتضمنه من مشاهد وقعت في الدار المذكورة.

فيما أثارت هذه المقاطع ردود فعل من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة.