قبل يوم من مغادرة منصبها.. مفوّضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تنتقد إسرائيل

كل الوطن – فريق التحرير: نددت المفوّضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه بامتناع إسرائيل عن إصدار أو تجديد تأشيرات الموظّفين المكلفين بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، متسائلة عما تحاول إخفاءه، وردّت تل أبيب بانتقاد “انحياز” المفوضة.

وأصدرت باشليه -اليوم الثلاثاء- بيانا ينتقد إسرائيل، وذلك قبل يوم من مغادرة منصبها في الأمم المتحدة الذي تشغله منذ 4 سنوات، وقد كانت رئيسة تشيلي سابقا.

🇮🇱#Israel’s refusal to issue or renew visas for UN Human Rights staff working in the occupied #Palestinian territory will not prevent the Office from monitoring & reporting on the human rights situation on the ground –UN Human Rights Chief @mbachelet.

— UN Human Rights (@UNHumanRights) August 30, 2022