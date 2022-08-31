السعودية.. القبض على 6 مواطنين بعد “فيديو حفلة ميريام فارس”

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن جهاز الأمن العام السعودي، في منشور على تويتر، الثلاثاء، أن “شرطة منطقة الرياض قبضت على 6 أشخاص إثر مشاجرة في مكان عام”.

وقال إن “شرطة منطقة الرياض قبضت على 6 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو خلال مشاجرة في مكان عام بمدينة الرياض”.

شرطة منطقة الرياض تقبض على (6) أشخاص إثر مشاجرة في مكان عام. pic.twitter.com/9ZuBoFQPgs — الأمن العام (@security_gov) August 30, 2022

وأضاف أنه “تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة”.

فيديو | القبض على 6 أشخاص إثر مشاجرة في مكان عام في الرياض#نشرة_التاسعة#الإخباريةpic.twitter.com/Al7EASsNtt — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 30, 2022

وفي الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية السعودية الرسمية، خلال اذاعتها لخبر التوقيف يظهر فيديو المشاجرة التي تبين أنها اندلعت بين مجموعة من الشبان خلال حفلة للمغنية اللبنانية الشهيرة ميريام فارس، الخميس الفائت.

ويتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع الفيديو، منذ أيام، والذي يظهر الاشتباك بالإيدي والكراسي بين الشبان.