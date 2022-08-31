مواقع التواصل تضج بصور وفيديوهات للأمير محمد بن سلمان في عيده (فيديو + صور)

كل الوطن – فريق التحرير: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والعالم العربي، بمقولات وصور لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة عيد ميلاده الـ37.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات ومقولات للأمير محمد بن سلمان، فيما استذكر البعض عبر مقطع فيديو، تصريحات ولي العهد السعودي في عام 2018 عندما قال: “إذا نجحنا في السنوات القادمة، سوف تلتحق فينا الدول أكثر سوف تكون النهضة القادمة في العالم في الـ30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله..هذه حرب السعوديين، وهذه حربي التي أخوضها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم”.

٣١ اغسطس ذكرى ميلاد .. قائد مسيرتنا اطال الله بعمره . #ميلاد_ولي_العهد_37pic.twitter.com/DWeewcOWqN — فهد المشيقح (@almshaiqh) August 30, 2022