مواقع التواصل تضج بمقولة منسوبة لغورباتشوف عن الأمير سعود الفيصل ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفيتي

كل الوطن – فريق التحرير: مع إعلان نبأ رحيل ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفيتي، ضجت مواقع التواصل الاحتماعي بمقولة منسوبة له عن وزير خارجية السعودية الأسبق، الأمير سعود الفيصل.

وسلط بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الضوء على تصريح سابق قيل إن ميخائيل غورباتشوف تحدث فيه عن الأمير سعود الفيصل، مبرزين القول: “لو كان لدي رجل كسعود الفيصل، ما تفكك الاتحاد السوفيتي”.

وقد برزت هذا المقولة بمقال لوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد حول الأمير سعود الفيصل بصحيفة الشرق الأوسط عام 2015، إذ أوضح أن ميخائيل غورباتشوف قال: “لو كان لدي رجل كسعود الفيصل ما تفكك الاتحاد السوفيتي”.

وتابع: “فمن يعرف الأمير سعود يدرك ذكاءه الفائق ودهاءه الذي يجعل الجالسين حول الطاولة يريدونه أن يقول المزيد إلا أنه كان يكتفي بالكلام المفيد والمباشر وكان دائما ينظر للأمور بمنظار مختلف، حيث يستطيع أن يربط الأحداث بتحليل مدهش ويتخذ قرارات قد تبدو لمن معه أن نتائجها مستحيلة..لكن الأيام سرعان ما تثبت عكس ذلك”.