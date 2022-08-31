السعودية.. انهيارات صخرية وأضرار في إحدى المدارس جراء هزة أرضية (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: رصدت محطات الشبكة الوطنية بمركز المخاطر الجيولوجية في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، صباح اليوم الأربعاء، هزة أرضية بجنوب غرب منطقة الباحة.

وأفادت صحيفة “سبق” بأن “محطات الشبكة الوطنية بمركز المخاطر الجيولوجية في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية رصدت عند الساعة 9:34 من صباح اليوم، هزة أرضية بقوة 3.62 درجة على مقياس ريختر جنوب غرب الباحة، وأنه تم إرسال فريق متخصص لمعاينة المنطقة”.

وأوضح المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية، طارق أبا الخيل، قائلا: “الفريق يعمل الآن على معرفة الأسباب الحقيقية وإعداد التقارير بموقع الهزة وعمل الدراسات اللازمة”، لافتا إلى أن “الهزة تعتبر على مقياس ريختر صغيرة، ولا تشكل خطرا”.

وتمت الإشارة إلى أن عددا من المواقع في منطقة الباحة، شهدت انهيارات صخرية، وأضرارا مادية بإحدى المدارس بالمنطقة، إثر هذه الهزة.

المصدر: “سبق”