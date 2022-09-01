كل الوطن – فريق التحرير: كشف فيديو عن وجود أسطول من السيارات لكبرى العلامات التجارية مخبأة في أحد الكراجات في مول مهجور.

وكشف موقع “القاهرة 24” عن وجود سيارات تابعة لمجموعة شركات “عز العرب” من علامات تجارية مثل “دي إس، ومرسيدس، وغيرهما” موجودة داخل أحد الكراجات بمول مغلق على الطريق الصحراوي.

وأكد مصور الفيديو أنه أثناء مروره أمام أحد الكراجات المملوكة لـ”عز العرب”، وجد هذه السيارات، بعدما أنكر العديد من وكلاء السيارات وجود سيارات لديهم من الأساس، لكي يسلموها للحاجزين الذين أصبح حلمهم الحصول على سيارتهم بعد أن جمعوا أموالهم بجهد وتعب سنوات، وربما اقترض البعض أموالًا لكي يسدد ثمنها.

ومع تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا داخل مخازن الوكلاء أنفسهم، فإنه من حق العملاء أن يتهموا وكلاءها بالتزييف حول ما يسمونه “نقص السيارات”.

ولم يكشف مسؤول عز العرب عن سبب المشكلة التي عرقلت دخول السيارات، موضحا في الوقت ذاته، أن السيارات جميعها مُخصصة لعملاء قائلا: “بنسلم منها، ومش مُستخبية ولا حاجة”.

المصدر: القاهرة 24