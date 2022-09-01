وكشف موقع “القاهرة 24” عن وجود سيارات تابعة لمجموعة شركات “عز العرب” من علامات تجارية مثل “دي إس، ومرسيدس، وغيرهما” موجودة داخل أحد الكراجات بمول مغلق على الطريق الصحراوي.