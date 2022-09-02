فنان مصري كبير يثير الجدل: “أنا متصل بالعالم الآخر”

كل الوطن – فريق التحرير: قال الفنان المصري الكبير، رشوان توفيق، إنه متصل بالعالم الآخر، وحكى رؤية للفنان عبد الحليم حافظ ومحمود ياسين، مؤكدا أنه يؤمن بالتقاء الأرواح وأنها تسمعنا.

وقال رشوان توفيق في تصريحات تلفزيونية: “روحي على طول مع العالم الآخر والأرواح بتتصل بيا، وأؤمن بالتقاء الأرواح وأنها بتسمعنا، وقراءة القرآن بتخلي الروح أعلى من البدن”.

وأضاف: “حلمت بمحمود ياسين، وهو علاقته بي من وهو طالب في ليسانس وعرفني على نفسه وقتها، شفته من فترة في رؤية خدت نص ساعة يروح ويختفي، كنا في محطة قطار وأخدني في حضنه، وكان لابس جاكيت أبيض مقلم، وفي قمة شبابه وشعره كثيف، وتاني يوم بقلب في القنوات لقيت الحاجة شهيرة عاملة حلقة مع عمرو الليثي وجايبين الراحل وهو بيقول قصيدة الكلمة وظاهر بالشكل اللي شفته فيه في المنام”.

وتابع: عبد الحليم حافظ تواصل معي روحانيا، لما قلت أكتر من مرة في لقاء تلفزيوني أنه تلميذ الموجي، وجالي في المنام زعلان وقال لي لأ يا أستاذ أنا مش تلميذ الموجي، ومن وقتها بطلت أقول كده.

المصدر: القاهرة 24