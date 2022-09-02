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الملك سلمان وولي العهد يعزيان بوتين

كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 10:04 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
الملك سلمان وولي العهد يعزيان بوتين

كل الوطن – فريق التحرير: قدم كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد محمد بن سلمان برقية تعزية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فاة الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف.

وقال الملك سلمان: “تلقينا نبأ وفاة الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي ميخائيل سيرغييفيتش غورباتشوف، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء”.

كذلك بعث ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء مماثلة لبوتين ولأسرة الفقيد.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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