السعودية.. تغييرات في قواعد الفيزا للمقيمين بالخليج

كل الوطن – فريق التحرير: رحب مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي بقرار المملكة العربية السعودية الجديد بشأن فتح أبوابها أمام المقيمين بدول الخليج والدول الغربية.

وأشاد مستخدمون بالقرار الذي من شأنه أن يفتح آفاق أوسع للسياحة في المملكة التي كانت على مدى عقود محافظة ولا تستقبل السواح باستثناء موسم الحج الديني.

يسرنا إعلان إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في دول الخليج وأيضا الحاصلين على تأشيرة من الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو إحدى دول اتفاقية شنغن كما يشمل السماح المقيمين بشكل دائم في دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة pic.twitter.com/7eZHzTNKaq — وزارة السياحة (@Saudi_MT) September 1, 2022

وأعلنت وزارة السياحة السعودية في تغريدة “إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في دول الخليج وأيضا الحاصلين على تأشيرة من الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو إحدى دول اتفاقية شنغن كما يشمل السماح المقيمين بشكل دائم في دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة”.

لكل المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي

🇶🇦 🇧🇭 🇰🇼 🇴🇲 🇦🇪

أهلاً فيكم وتنورون بلدكم الثاني #السعودية 🇸🇦

ابتداءً من اليوم بتقدرون تستخرجون التأشيرة السياحية إلكترونياً 👌 للتقديم 👇:https://t.co/T7N1OnTx4b#أهلاً_بالعالمpic.twitter.com/7adVSuk2Nb — روح السعودية (@VisitSaudiAR) September 1, 2022

ويأتي القرار بعد أن كان المقيمون بدول الخليج يستطيعون السفر داخل دول مجلس التعاون إذا كانوا يملكون إقامة سارية في إحدى الدول الست باستثناء السعودية التي كانت تشترط الحصول على تأشيرة مسبقة.

ويتماشى القرار الجديد من رؤية المملكة 2030 التي دشنها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لتنويع مصادر الدخل في المملكة التي تعتمد فقط على النفط كشريان حياة للاقتصاد.

وتتطلع السعودية إلى زيادة عدد زائريها من السياح الأجانب بثلاثة أضعاف خلال عام 2022 مع تخفيف القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وعودة حجاج الخارج، على ما أفاد وزير السياحة السعودي في تصريح لوكالة فرانس برس خلال يونيو الماضي.

وقال الوزير أحمد الخطيب: “الآن ندفع ونتحرك لجذب المزيد .. من الزوار الأجانب”، مشيرا إلى أنّ هدف العام الحالي هو تسجيل 12 مليون زيارة مقابل أربعة ملايين زيارة في 2021.

وأضاف: “لقد عدنا ونحن متفائلون. بدأت الدول بفتح حدودها وبدأت القيود تُرفع وبدأ السياح يسافرون”.

ووفقا للقرار الجديد، فإن المقيمين في دول الخليج والمقيمين والحاصلين على تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يستطيعون استخراج تأشيرة عبور إلكترونية تسمح لصاحبها الدخول لغرض السياحة وأداء العمرة.