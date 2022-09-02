السعودية، شراكة بين منصتين لتقليل النفايات الإلكترونية

كل الوطن – فريق التحرير: عقدت منصة Cartlow (كارتلو) المختصة بالخدمات اللوجستية العكسية وإعادة البيع، شراكة مع stc pay (أس تي سي باي)، المحفظة الرقمية الرائدة في المملكة العربية السعودية والتابعة لشركة الاتصالات السعودية، بهدف توفير الحلول المبتكرة وأساليب الدفع المتطورة.

وستعمل “كارتلو” على تمكين المستهلكين في السعودية لتقليل النفايات الإلكترونية عبر بيع أجهزتهم من خلال المنصة والحصول على رصيد في حساباتهم على “أس تي سي باي”.

وتركّز الشراكة على تسخير الحلول الرقمية المبتكرة التي تقدمها كل من “كارتلو” و”أس تي سي باي” بهدف دعم المزيد من المستهلكين والتوجه نحو الاستدامة والاقتصاد الرقمي.

وتأتي هذه الشراكة تماشيًا مع توسع “كارتلو” في الأسواق السعودية وتعاونها مع عدد من أبرز الشركاء وتجار التجزئة بعد أن حققت نجاحات متميزة في قطاع الخدمات اللوجستية العكسية.

ويسعى برنامج “Sell your Item” (بيع غرضك) من “كارتلو” لمنح المستهلكين تجربة متميزة عبر توفير خدمات الاستلام من المنزل وحفظ البيانات وتوفير أفضل الأسعار للمستهلكين عند بيع أجهزتهم المستخدمة بما فيها الهواتف المحمولة والحواسيب اللوحية والساعات الذكية والألعاب الإلكترونية والكاميرات والأجهزة الصوتية.

وتسعى “أس تي سي باي” من خلال هذه الشراكة إلى التركيز على الاستدامة وذلك عبر تنفيذ معاملات سلسة ودون تلامس بشكل مبتكر، مما يدفع باتجاه مجتمع غير نقدي، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة التي تسعى إلى رفع معدلات التعاملات المالية الرقمية بنسبة 70 في المئة بحلول عام 2030.

وساعدت “كارتلو” منذ انطلاقها في توفير أكثر من 10 مليون كيلوجرام من النفايات الإلكترونية وما يزيد على 30 مليون كيلوجرام من انبعاثات الكربون.

انسجامًا مع رؤية المملكة المستدامة للعام 2030، تتعاون “كارتلو” مع ” أس تي سي باي” لتكون الاستدامة جوهر تلك المبادرة، وليساعد استبدال الأجهزة بالرصيد المستخدم في عمليات الشراء المستقبلية في حماية البيئة من خلال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية وتخفيض الأثر الكربوني.