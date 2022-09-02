الإمارات: إنشاء 3 معسكرات جديدة لإيواء المتضررين من الفيضانات في السودان

كل الوطن – فريق التحرير: قامت فرق ميدانية تابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بإنشاء 3 معسكرات إيواء جديدة في عدد من القرى السودانية المتضررة التابعة لمحلية وحدة غرب بربر بولاية نهر النيل.

وتم إنشاء معسكر إيواء في قرية الفحلاب يضم أكثر من 50 خيمة، ومعسكر آخر يضم 75 خيمة في قرية أبوخصوص، إضافة إلى معسكر في قرية المسيد التابعة لمحلية وحدة غرب بربر بولاية نهر النيل، ليصل إجمالي الخيام في ولاية غرب بربر إلى 200 خيمة، تضم أكثر من ألف شخص من الأسر المتأثرة من تلك الكارثة الإنسانية.

وقال محمد خميس الكعبي، رئيس وفد الهلال الإماراتي إلى السودان، إن الفرق الميدانية للهلال الأحمر الإماراتي تعمل بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات السودانية المعنية للتخفيف من حدة آثار الأزمة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب السوداني.

مشيرا إلى أن الجهود الإنسانية مستمرة في ظل التقييم المتواصل للوضع الإنساني للوقوف على الاحتياجات الإنسانية الأساسية، ودعم المتضررين سواء بخيام الإيواء أو بالغذاء والدواء، حتى تنجلي هذه المحنة وتعود الحياة إلى طبيعتها.

ويواصل وفد الهلال الأحمر الإماراتي الموجود حاليا في السودان تقديم الدعم والمساندة للمتأثرين، والإشراف على برنامج الهيئة الإغاثي المستمر منذ عدة أيام، حيث تم توزيع كميات كبيرة من الاحتياجات الإنسانية التي جرى توفيرها من الأسواق المحلية السودانية.

المصدر: وام