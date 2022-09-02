جيش الإحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بحجة تنفيذه عملية طعن استهدفت أحد جنوده قرب الخليل (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: أطلق جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، النار على فلسطيني عند مستوطنة كريات أربع، بزعم “تنفيذ عملية طعن” استهدفت أحد جنوده قرب مفرق بيت عينون شمال شرق الخليل.

وقال الجيش الإسرائيلي أن الجندي اصيب بعدة طعنات، لكن حالته العامة متوسطة.

فيديو ثاني من مكان إطلاق جنود الاحتلال النار على فلسطيني قرب مستوطنة كريات أربع pic.twitter.com/t1IMfBVB6p — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 2, 2022

وقال المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي أنه جرى “تحييد” منفذ عملية الطعن.

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها “تبلغت رسميا بإستشهاد شاب عند مفرق بيت عينون بالخليل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي”.