  1. الرئيسية
  2. »
  3. عربي ودولي

جيش الإحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بحجة تنفيذه عملية طعن استهدفت أحد جنوده قرب الخليل (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 دقيقةآخر تحديث : الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 5:42 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
جيش الإحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بحجة تنفيذه عملية طعن استهدفت أحد جنوده قرب الخليل (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: أطلق جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، النار على فلسطيني عند مستوطنة كريات أربع، بزعم “تنفيذ عملية طعن” استهدفت أحد جنوده قرب مفرق بيت عينون شمال شرق الخليل.
وقال الجيش الإسرائيلي أن الجندي اصيب بعدة طعنات، لكن حالته العامة متوسطة.

وقال المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي أنه جرى “تحييد” منفذ عملية الطعن.

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها “تبلغت رسميا بإستشهاد شاب عند مفرق بيت عينون بالخليل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة