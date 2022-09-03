شاهد.. رحالة سعودية تنطلق من الرياض إلى جدة على ظهر ناقة

كل الوطن – فريق التحرير: قطعت الرحالة السعودية ومالكة الإبل “رشا القرشي” على نفسها عهداً، بأن تعود على ظهر ناقتها إلى موطنها “الحجاز” إذا تعذر فوزها خلال سباق مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، في الرياض، قبل نحو 6 أشهر.

وبعدما خسرت، بدأت اجراءات رحلتها واستخراج التصريحات، واتمام التحضيرات، لتبدأ قبل يومين فقط مسيرتها من الصياهد إلى جدة على ظهر الناقة.

وفي حديث مع “العربية.نت” أوضحت رشا أن الفكرة بدأت عند مشاركتها في مهرجان الإبل، بنسخته السادسة، قائلة “قطعت وعدا على نفسي، إذا لم أخطف الفوز سأعود من نجد إلى الحجاز على ظهر ناقتي”.

14 محطة

كما أشارت إلى أن الرحلة تتألف من 14 محطة، انطلقت من الرياض قبل يومين، ووصلت اليوم الجمعة إلى الحفنة، متجهة إلى القصيم.

وأكدت أنها تستمتع خلال مشوارها هذا بعيش حياة الأولين الذين قطعوا الفيافي والقفار على ظهر الإبل.

إلى ذلك، توقعت وصولها إلى جدة في اليوم الوطني، أي أن الرحلة قد تستغرق أكثر من 20 يوماً، وقالت رشا التي تتوقف للاستراحة بعد كل 50 كم”: “وجدتُ الترحيب والمشاركة من كافة أفراد المجتمع في المواقع التي مررتُ بها، كما وجدتُ الدعم الأمني”.

متاعب الرحلة

كما شددت على أنه رغم مشاق الرحلة ومتاعبها، فإنها تعطي درسا حقيقيا وملموسا عن حياة الأجداد، الذين كانوا يسافرون لطلب العلم والتجارة في هذه الأجواء الصعبة.

وأضافت قائلة: “أنا بنت الصحراء، وتربيتُ على حب الإبل الذي ورثته من أسرتي وأجدادي، وأسعى لإثبات مشاركة المرأة في مجال تربية الإبل، فهي قادرة على الدخول في كافة المجالات وتحقيق النجاح”.

وختمت مؤكدة أنها تسعى إلى نشر التراث ودخول موسوعة غينيس.

المصدر: العربية نت