تحرك عاجل من أشهر رجل أعمال في مصر بعد الحجز على ممتلكاته

كل الوطن – فريق التحرير: كشف رجل الأعمال المصري أشرف السعد، أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد مختلف ممتلكاته في مصر.

وقال السعد في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “كل الأملاك التي أملكها وتم الإفراج عنها بحكم محكمة القيم وقام جهاز الدعي العام الاشتراكي بتسليمها لي ثم تم التحفظ عليها مرة أخرى من المحكمة الاقتصادية ثم ألغت المحكمة قرارها بإعلان افلاسي مما يتوجب عليها إعادة تسليمي تلك الممتلكات، والتي قام أمين التفليسة بوضع أختام عليها وتعذر وضع الأختام على العمارات بسبب وجود سكان بها وقد تم إدراجها في محضر الإفلاس ومنها مصنع فينيسيا السعد للأثاث المتطور الذي تم وضع الأختام عليه”.

وأضاف: “أهيب بكل من يقرأ هذا البوست بعدم التعامل على أي عقار أو مصانع مملوكه لي باسم محمد أشرف السيد علي سعد وأي عقارات بمدينة المنصورة أو السنبلاوين أو أي محافظة داخل مصر وأي تعامل على هذه العقارات والأصول هو باطل بحكم القانون أيا كان الموقع عليه حتى لو مني أنا شخصيا أو من شقيقتي التي تحمل توكيلا عني”.

وتابع: “سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لاسترداد كافة الأملاك بالقانون ورد أي مبالغ قد تم دفعها قبل إعلاننا بحكم الإفلاس، حيث إنني وكامل شركاتي نخضع للحراسة وممنوعين من التصرف منذ عام 1990 فرجاء عدم التعامل مع أي شخص حتى ننتهي من كافة الإجراءات القانونية”.

المصدر: القاهرة 24