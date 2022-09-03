شاهد: ضابط كويتي يدفع عربات الزبائن داخل متجر سوبر ماركت ويتجاوز الدور أمام ذهول المتسوقين

كل الوطن – فريق التحرير: نشر الكاتب الكويتي في صحيفة القبس تيسير الرشيدان مقطع فيديو أظهر استغلال ضابط رتبته العسكرية واستخدام القوة ضد متسوقين بأحد المراكز التجارية.

وأظهر الفيديو رجل الأمن، وقد تعمد مخالفة الدور ودفع امرأة ورجلا وأرغمهما على التراجع ليحل مكانهما لدفع فاتورة البضائع التي اشتراها .

وعلق الكاتب على المقطع قائلا، ضابط بنجمة واحدة يتعدى على المتسوقين بسوق رامز ويرهبهم في دولة العدل والأمـان.

وفي وقت لاحق أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بياناً قالت فيه تمكن قطاع الأمن الجنائي من ضبط شخص ظهر بمقطع فيديو متداول يرتدي اللباس العسكري ( القوات الخاصة ) يقوم باستخدام القوة مع الأشخاص بأحد مراكز التسوق.

وتابعت، اتضح أنه من منتسبي الوزارة ، وجاري إحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتم ضبط رجل الأمن عقب رصده بمقطع الفيديو وذكرت في بيانها أنه: “اتضح بأن الشخص من منتسبي وزارة الداخلية وتم إحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.