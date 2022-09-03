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الأمن السعودي يقبض على عصابة سطو ويكشف عن جنسيات أعضائها (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : السبت 3 سبتمبر 2022 - 3:03 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
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الأمن السعودي يقبض على عصابة سطو ويكشف عن جنسيات أعضائها (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت الشرطة السعودية عن القبض على 8 أشخاص لارتكابهم حوادث سطو، كاشفة عن جنسياتهم.

وأعلن الأمن العام السعودي أن “شرطة منطقة الرياض قبضت على 5 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية البوركينية، وعاملة منزلية مخالفة لنظام الإقامة متغيبة عن العمل من الجنسية البورندية، ومواطنة، لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في سطو الرجال على المنازل وسلب ما تحويه من مجوهرات وأجهزة إلكترونية ومقتنيات (تم استرداد جزء منها)، فيما تمثل دور الامرأتين في تصريف المسروقات عبر منافذ البيع”.

وأشار الأمن العام إلى أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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