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سعودي يكشف عن زواجه بعدد كبير من النساء وضجة كبيرة في مواقع التواصل! (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 دقائقآخر تحديث : السبت 3 سبتمبر 2022 - 7:44 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
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سعودي يكشف عن زواجه بعدد كبير من النساء وضجة كبيرة في مواقع التواصل! (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل سعودي قال إنه تزوج بعشرات النساء، كاشفا عن مدة أطول زواج له، ما أثار ضجة كبيرة.

وفي مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية، قال رجل يدعى أبو عبد الله: اللي يخاف لا يتسمع الكلام، والرجال الشجاع اللي الله معطيه يسمع الكلام”.

​​​​​​​وأشار أبو عبد الله إلى أنه “تزوج 53 امرأة”، موضحا أن “أطول فترة زواج له كانت 25 عاما، وأقصر فترة زواج شهرين”.

في حين رأى البعض أن ما قاله أبو عبد الله أمر “لا يدعو للفخر”، موجهين له انتقادات.

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