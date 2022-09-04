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طالب يكسر جمجه زميله في مدرسة بالرياض.. الأم تروي القصة

كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الأحد 4 سبتمبر 2022 - 12:15 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
طالب يكسر جمجه زميله في مدرسة بالرياض.. الأم تروي القصة

كل الوطن – فريق التحرير: بمشاعر مختلطة يشوبها الحزن والألم كشفت كشفت مواطنة سعودية عن إصابة ابنها بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي حاد داخل إحدى المدارس في الرياض.

وأوضحت أم أسامة الغامدي في حديثها الى “العربية.نت”، أن ابنها تعرض للإصابة بعدما دفعه أحد الطلاب، وسقط على رأسه داخل مدرسة البديعة الابتدائية في حي نجم الدين بالرياض.

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كما أضافت: ابني أصيب بتشنجات وسال الدم من فمه بسبب اعتداء أحد الطلاب عليه، بسبب طلبه الذهاب إلى دورة المياه، فما كان من الطالب الذي تم تعيينه عريفاً على الصف، إلا أن قام برميه على الأرض في حركة تشبه حركة المصارعين، مما أدى إلى إصابته إصابات بليغة في الدماغ وتشنجه في المدرسة.

اتصال مفاجئ
وبينت أن الحادثة وقعت يوم الثلاثاء الماضي عندما فوجئت باتصال من المدرسة الساعة العاشرة صباحاً، وطلبت حضورها شخصاً نظراً لسفر والد الطفل، وسمعت صوت ابنها وهو يبكي، فحضرت بسرعة، لتجده معزولاً في غرفة، وسط مطالبة إدارة المدرسة بضرورة نقله للمستشفى.

كسر في الجمجمة ونزيف في الدماغ
كما لفتت إلى أنها نقلت ابنها إلى مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز بسيارتها، وبعد أن تم الكشف عليه، تم نقله إلى مستشفى الشميسي، ليؤكدا حاجته إلى التدخل الجراحي لإصابته في الرأس لإصلاح الكسر ووقف النزيف، حيث تم تشخيص الحالة بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي في الدماغ، وتم اجراء العملية فيما لا يزال صغيرها في العناية الفائقة.

وطالبت الأم بالتحقيق في الحادثة، مطالبة بحق ابنها من الطالب الذي كاد أن يتسبب في إعاقة تامة له.

المصدر: العربية نت

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