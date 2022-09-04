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جرح 5 في إطلاق نار على حافلة إسرائيلية بغور الأردن

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : الأحد 4 سبتمبر 2022 - 5:34 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
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جرح 5 في إطلاق نار على حافلة إسرائيلية بغور الأردن

كل الوطن – فريق التحرير: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، بجرح 5 أشخاص إثر إطلاق النار على حافلة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الطريق 90 في غور الأردن.

ووقع إطلاق النار في غور الأردن بالقرب من مستوطنة الحمرا الإسرائيلية، حيث عالج مسعفون المصابين بجروح متوسطة وخفيفة، بينهم سائق الحافلة.

وقامت قوات الجيش الإسرائيلي بالبحث عن المهاجمين الذين فروا من الموقع.

وذكر مراسل قناة “العربية” أن إسرائيل اعتقلت شخصين يشتبه بأنهما نفذا هجوم الأغوار، وتبحث عن مهاجم ثالث.

وفي 21 أغسطس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب بلدة سلواد بالضفة الغربية.

وقال الجيش وقتذاك عبر حسابه في تويتر، إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وقبل هجوم الضفة الغربية، أصيب 8 أشخاص بجروح، بينهم 2 إصابتهما بالغة، جراء هجوم مسلح استهدف حافلة بوسط القدس.

وأوقفت الشرطة الإسرائيلية رجلا يشتبه بأنه نفذ الهجوم.

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