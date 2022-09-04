اعتداء على مواطن كويتي في مصر.. والسفارة تعلق

كل الوطن – فريق التحرير: قالت سفارة الكويت لدى القاهرة إنها تتابع حادثة الاعتداء على مواطن في مصر منذ اللحظات الأولى.

وأشادت السفارة في تصريح لها بجهود السلطات الأمنية المحلية وقدرتها على ضبط المتهمين بـ”سرعة”.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطعا مصورا يظهر مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، يقوم فيها بعض الأشخاص بالاعتداء على شخص بعنف، وقال المغردون إن المعتدى عليه كويتي الجنسية.

وقال سفير الكويت لدى مصر غانم صقر، لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية إن “السفارة تتابع منذ اللحظات الأولى وضع المواطن الذي تعرض لاعتداء في القاهرة، وعملية تقديم الرعاية الصحية اللازمة له ومتابعة مجريات التحقيق مع المتهمين الذين تم القبض عليهم من جانب السلطات المصرية”.

وأشار إلى أن المواطن في حالة صحية مستقرة، لافتا إلى احتمالية مغادرته المستشفى في وقت لاحق اليوم .

وأشاد السفير بجهود قوات الأمن في مصر على سرعة إلقائها القبض على المتهمين، وتقديمهم للعدالة والتعاون مع السفارة.

المصدر: وكالات