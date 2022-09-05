كندا: 10 قتلى في حوادث طعن بالسكاكين

كل الوطن – فريق التحرير: قُتل عشرة أشخاص وأصيب 15 آخرون في هجمات طعن متزامنة بمقاطعة ساسكاتشوان الكندية النائية جنوب البلاد الأحد 4 سبتمبر/أيلول.

وقالت الشرطة الكندية إن الهجمات وقعت في عدة أماكن بالإقليم، وإن هناك 13 مسرح جريمة تُجري الشرطة تحقيقات فيها.

وترجّح السلطات أن هناك ضحايا آخرين أصيبوا وتحولوا بأنفسهم إلى المستشفيات للعلاج.

وأضافت الشرطة، في مؤتمر صحفي، أنها تطارد شخصين يُشتبه في وقوفهما وراء الجريمة وهما داميان ساندرسون ومايلز ساندرسون، في ثلاث مقاطعات مختلفة.

كما أطلقت الشرطة تحذيرات لسكان المدن القريبة بعدم الاقتراب من الأشخاص المشبوهين تحسبا لأي هجمات جديدة، داعية إلى ضرورة التبليغ عن كل شخص مشبوه أو يبدو مظهره أو تصرفه غريبا.

المصدر: وكالات