للمرة الثانية خلال أسبوع.. هزة أرضية شعر بها السكان في الباحة

كل الوطن – فريق التحرير: كشف متحدث هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية طارق أبا الخيل عن رصد هزة أرضية صغيرة جدًا، في منطقة الباحة، شعر بها بعض السكان نظراً لقربها لسطح الأرض، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع.

وأكد متحدث هيئة المساحة الجيولوجية، أن الهزة الأرضية في الباحة صغيرة ولا تُشكّل أي خطورة.

وأشار إلى أن “السعودية على صفيحة تباعدية وليست تصادمية، لذلك نرى بأن الهزات الأرضية جميعها صغيرة، وأكثر من 300 مرصد زلزالي منشورة على مستوى المملكة بطريقة مدروسة.

يذكر أن الهزة الأرضية التي ضربت منطقة الباحة مساء أمس بقوة 1,95 على مقياس ريختر، وعمق 5 ونصف كيلو متر، شعر بها الناس بسبب قربها من سطح الأرض.

في حين أن السبب الرئيس في هذه الهزة هو الفالق الموجود في البحر الأحمر والذي سبب إجهاداً على الصدوع في المنطقة، مما سبب هزة أرضية ضعيفة لا خطورة فيها.

المصدر: العربية نت