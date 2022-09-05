السعودية.. قرار من النيابة العامة بشأن موظف بإحدى جهات التوقيف

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت النيابة العامة السعودية، الأحد، اتخاذ الإجراءات النظامية حيال موظف تسبب في إيقاف شخص دون سند نظامي، وفقا لوسائل إعلام سعودية.

فيديو | النيابة العامة تحاسب متسبب في توقيف شخص دون مستند نظامي#الإخباريةpic.twitter.com/9rZy4auRul — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 4, 2022

أكدت نيابة الرقابة على السجون ودور التوقيف في النيابة العامة اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المتسبب في إيقاف شخص دون سند نظامي، وفقا لقناة “الإخبارية” السعودية.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن نيابة الرقابة على السجون ودور التوقيف اتخذت الإجراءات النظامية حيال الموظف، وفقا لصحيفة “عكاظ” السعودية.

لإيقافه شخصاً دون مستند نظامي#النيابة_العامة: محاسبة موظف بإحدى جهات التوقيف واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهhttps://t.co/07GY01dVv4pic.twitter.com/Z1Ra2UX7Te — أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) September 4, 2022

وتم التحقق من ذلك الواقعة والكتابة للجهة المختصة لمحاسبة المتسبب في ذلك فورا، وفق المادة (40) من نظام الإجراءات الجزائية في السعودية، وفقا لـ”عكاظ”.

وتنص تلك المادة على أن “لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام”.

وتضيف أن “على عضو الهيئة المختص فور علمه بذلك أن ينتقل إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يجري التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضرا بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك”، وفقا لـ”موقع هيئة خبراء مجلس الوزراء السعودي”.

ولم يتم الكشف عن الواقعة المشار إليها، لكن موقع “أخبار 24” السعودي، أشار إلى أن الشخص الذي تم إيقافه “موظف حكومي مسؤول”.