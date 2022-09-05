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السعودية تدين الهجوم الإرهابي على السفارة الروسية في كابل

كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 9:44 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
السعودية تدين الهجوم الإرهابي على السفارة الروسية في كابل

كل الوطن – فريق التحرير: أدانت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، “الهجوم الإرهابي الغادر على السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابل”، الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وأكدت الوزارة في بيان “رفض المملكة التام لكل الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأبرياء والبعثات الدبلوماسية في كل مكان”، مجددة دعم المملكة لـ”كل الجهود الدولية المكثفة الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله”.

وأعربت وزارة الخارجية عن “خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.

المصدر: “واس”

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