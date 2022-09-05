خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من الرئيس الصيني

كل الوطن – فريق التحرير: تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة خطية من الرئيس الصيني شي جين بينغ، تتعلق بالعلاقات الثنائية “المتينة والوطيدة” بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بمختلف المجالات.

وأعرب الرئيس الصيني في رسالته عن “دعم بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض”، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وتسلم وليد بن عبد الكريم الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، الرسالة نيابة عن الأخير، خلال استقبال السفير الصيني لدى المملكة، تشن وي تشينغ، بمقر الوزارة، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: “واس”