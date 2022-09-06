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عاجل: وزير الخارجية المصري يغادر الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء العرب ويرفض الحضور

كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 4:45 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
عاجل: وزير الخارجية المصري يغادر الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء العرب ويرفض الحضور

كل الوطن – فريق التحرير: غادر الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب 158 مع تولي وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش .
وجاء مغادرة الوفد المصري في رسالة تشير إلى تحفظ مصر على تولي الرئاسة لممثل حكومة منتهية ولايتها.

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