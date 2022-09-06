عاجل: وزير الخارجية المصري يغادر الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء العرب ويرفض الحضور

كل الوطن – فريق التحرير: غادر الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب 158 مع تولي وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش .

وجاء مغادرة الوفد المصري في رسالة تشير إلى تحفظ مصر على تولي الرئاسة لممثل حكومة منتهية ولايتها.