خلال أشهر.. سعوديات مؤهلات يقدن قطار الحرمين

كل الوطن – فريق التحرير: قال وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، إنه تم التوصل في صناعة المحتوى المحلي إلى التوطين الكامل في بعض الوظائف المهمة، كما أن هذه الوظائف متاحة جميعها أمام العنصر النسائي.

وأوضح في كلمته خلال منتدى المحتوى المحلي، أن العنصر النسائي أصبحت له المشاركة في كافة التخصصات التي يرغب في العمل فيها، مشيراً إلى أنه خلال أشهر سنجد قطار الحرمين تقوده مواطنات مؤهلات تأهيلا كاملا لهذه المهمة، كما سيتم العمل على توطين كامل لـ18 وظيفة خلال العام القادم، وزيادة نسبة التوطين في هذه القطاعات.

كما بين أن إسهام العنصر النسائي يتطور بشكل كبير، وسيتم مشاهدتهن وهن يعملن بالعديد من الوظائف في القريب العاجل، مشيراً إلى أن منظومة النقل يمتد دورها لتتجاوز المكونات الخاصة، ويمتد أثرها إلى تمكين القطاعات الأخرى عبر زيادة الكفاءة لتخدم الصناعة والسياحة والحج والعمرة، مما يجعلها تقوم بشراكات مع عدة جهات.

توطين وظيفة طيار

وأكد أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على زيادة نسبة المحتوى المحلي في أعمالها كافة، سواء في جانب الاستثمارات في الأصول أو في التوطين أو في السلع والخدمات المستخدمة أو التقنيات، مبينًا أن وظائف مثل مراقب جوي ومرحل بحري تم توطينها بالكامل، واقتربنا من وظيفة توطين كاملة مثل مساعد طيار، وفي اتجاهنا لتوطين وظيفة طيار.

وأشار إلى أن مشروع الجسر البري يخطو خطوات متقدمة، وسيبدأ تنفيذه خلال الفترة القريبة القادمة، مبيناً أن هنالك 1000 مبادرة ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل منها 30 مبادرة كبرى، مثل مشروع الجسر البري الذي له تأثير كبير على تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ويحظى باهتمام ودعم كبير من ولي العهد.