الداعية أحمد الغامدي يثير ضجة كبيرة بعد حديثه عن العورة وعدم ثبوت صيام 6 أيام من شوال (فيديوهات)

كل الوطن – فريق التحرير: ضجة كبيرة أثارها حديث الداعية، أحمد الغامدي، المدير العام السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، عن العورة وعدم ثبوت صيام 6 أيام من شوال.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير حديث الداعية الغامدي في المقابلة التي أجراها على قناة روتانا خليجية، حيث قال: “حديث الفخذ عورة، هذا حديث ضعيف علله أبوحاتم وابن القطام باضطراب فالحديث مضطرب فيه زرعة وكلاهما مجهول”.

الفخذ ليس عورة ..

وهذه المسألة، مثال لمسائل فقهية كثيرة تم ترويج الضعيف منها (وتدريسه في المدارس أيام التشدد)، وتجاهل الصحيح والثابت منها – كثبوت كشف الرسول ﷺ عن فخذه في أكثر من رواية في الصحيحين:#تقدير_الاحتياج#دوري_يلوpic.twitter.com/k4a0JUdPGn — فهد عامر الأحمدي (@fahadalahmdi) September 6, 2022

وأضاف الغامدي: “العورة للرجال والنساء هي العورة المغلظة هي القبل والدبر فقط أما ما سوى ذلك بالنسبة للرجل فهو متعلق بالعرف، ما الذي تستسيغه الناس كمروءة وكذا فقط..والمرأة هناك العورة المغلظة وهناك ما يجب عليها أن تستره لقول الله تعالى “ولا يبدين زينتهن”، فإذن المرأة هناك شيء يسمى واجب الستر ولا يعني أنه عورة”.

#السعودية "الفخذ ليس عورة"

جديد الدعي الداعـ.ـر "أحمد قاسم الغامدي" يقول "الفخذ ليس عورة"🤦‍♂️ مضيفاً: العورة للرجال والنساء هي “القبل والدبر” أما ما سوى ذلك بالنسبة فهو متعلق بالعرف وليس من المحرمات‼️

هذه نتائج لقاءاته بالملحد @Ali_Albukhaiti والحاخام @RabbiHerzog#الفخذ_عورةpic.twitter.com/qYfIzJd72C — حمود أبو مسمار (@ThayirAljanub) September 6, 2022

و في المقابلة ذاتها، قال الغامدي تعليقا على صيام 6 أيام من شهر شوال بالتقويم الهجري: “لم يثبت هو (الحديث) رواه أبوسعيد الخدري وروي عنه مرفوعا وموقوفا ومعلولا بالوقف ولم يثبت عن النبي محمد أنه صام الست من شوال ولا عن أصحابه، كعمل لم ينقل عنهم”.