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الصحة السعودية: إحالة موظف إلى النيابة بعد تصويره مريضة في منشأة صحية الشرق الأوسط

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 3:31 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
الصحة السعودية: إحالة موظف إلى النيابة بعد تصويره مريضة في منشأة صحية الشرق الأوسط

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الثلاثاء، أنها أوقفت موظفا يعمل في إحدى المنشآت الصحية قام بتصوير مريضة في أثناء زيارتها المنشأة الصحية.

وقالت الوزارة، في بيان، عبر حسابها على تويتر: “إشارة إلى مقطع فيديو المتداول بمنصات التواصل الاجتماعي لموظف يعمل في أحد المنشآت الصحية والذي قام بتصوير مريضة أثناء زيارتها للمنشأة الصحية”.

وأضافت: “جرى إيقاف الموظف من قبل الجهات المختصة، وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه”، وفقا لقناة “الإخبارية” السعودية.

وأكدت الوزارة “رفضها التام تجاه هذه الممارسات الخاطئة والمخالفة لحقوق المرضى التي لن تتوانى بمحاسبة المقصرين والمتهاونين بالأنظمة داخل المنشآت الصحية، للحفاظ على حقوق المرضى وخصوصيتهم، وتقديم الخدمة الصحية وفق السياسات الصحية”.

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