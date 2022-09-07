السعودية.. جدل على فيديو معلم يلعب “البلوت” مع تلاميذه والأستاذ يوضح موقف

كل الوطن – فريق التحرير: أثار مقطع فيديو متداول في السعودية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجماعي بعد ظهور معلم يلعب “البلوت” مع تلاميذ في إحدى المدارس، في حين رد المعلم على الجدل المثار وأوضح الموقف بأنه شارك التلاميذ اللعب أثناء الاستراحة.

ويظهر الأستاذ في المقطع وهو يشارك تلاميذه اللعب بينما يقوم أحدهم بتصويره، وقد شمل المقطع صورة عن إنذار قيل إنه وُجه للمعلم نتيجة هذه الممارسة، لم يتسن لـCNN التأكد من صحته.

معلم يلعب بلوت مع طلابه في أول أسبوع دراسة😅! pic.twitter.com/2gVSaqXAl9 — Gorgeous (@gorgeous4ew) September 5, 2022

ورفض المعلم التعليق على الموضوع قبل إنهاء الإجراءات الخاصة به.

كانت فسحه والكل في الساحه وكنت ادور على الفصول عشان اتاكد ان الكل نزل للساحه ولقيت الحلوين ذولي يلعبون فشاركتهم في اللعبه وتصور المقطع ونزل في اكثر من مكان ولما نزلته في حسابي فجأه الكل يتكلم عنه ووصل ترند 😂😂 https://t.co/WcYzQqHZPg — rayan (@i_xx80) September 5, 2022

وكتب المعلم عبر صفحته على موقع تويتر تعليقا على المقطع قال فيه: “كانت فسحه والكل في الساحه وكنت ادور على الفصول عشان اتاكد ان الكل نزل للساحه ولقيت الحلوين ذولي يلعبون فشاركتهم في اللعبه وتصور المقطع ونزل في اكثر من مكان ولما نزلته في حسابي فجأه الكل يتكلم عنه ووصل ترند”، حسب قوله.

والله التعليم والمدارس تحتاج نفض انذار عشان معلم لعب بلوت مع الطلاب في فسحه او حتى حصه فاضيه ؟ https://t.co/ecDuDw7szP — WEDAD 🇸🇦💀 (@WedadHde20) September 6, 2022

وطالب عدد من المغردين بفصل الأستاذ في حين اعتبر آخرون أن تصرفه محاولة للتقرب من الطلاب ومشاركتهم الألعاب التي يحبونها.

معلم ويلعب بلوت داخل الفصل !! لا المكان ولا الزمان مناسب ، التساهل مع الطلاب يجرؤهم على التمرد ويسقط هيبة المعلم . هم ليسوا اصدقاء بل طلاب علم . https://t.co/xkry9ZjFM4 — DON ! (@d_roma2) September 6, 2022

المصدر CNN بالعربية