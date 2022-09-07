  1. الرئيسية
  2. »
  3. فيديوهات

السعودية.. جدل على فيديو معلم يلعب “البلوت” مع تلاميذه والأستاذ يوضح موقف

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 3:37 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقفيديوهات
السعودية.. جدل على فيديو معلم يلعب “البلوت” مع تلاميذه والأستاذ يوضح موقف

كل الوطن – فريق التحرير: أثار مقطع فيديو متداول في السعودية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجماعي بعد ظهور معلم يلعب “البلوت” مع تلاميذ في إحدى المدارس، في حين رد المعلم على الجدل المثار وأوضح الموقف بأنه شارك التلاميذ اللعب أثناء الاستراحة.

ويظهر الأستاذ في المقطع وهو يشارك تلاميذه اللعب بينما يقوم أحدهم بتصويره، وقد شمل المقطع صورة عن إنذار قيل إنه وُجه للمعلم نتيجة هذه الممارسة، لم يتسن لـCNN التأكد من صحته.

ورفض المعلم التعليق على الموضوع قبل إنهاء الإجراءات الخاصة به.

وكتب المعلم عبر صفحته على موقع تويتر تعليقا على المقطع قال فيه: “كانت فسحه والكل في الساحه وكنت ادور على الفصول عشان اتاكد ان الكل نزل للساحه ولقيت الحلوين ذولي يلعبون فشاركتهم في اللعبه وتصور المقطع ونزل في اكثر من مكان ولما نزلته في حسابي فجأه الكل يتكلم عنه ووصل ترند”، حسب قوله.

وطالب عدد من المغردين بفصل الأستاذ في حين اعتبر آخرون أن تصرفه محاولة للتقرب من الطلاب ومشاركتهم الألعاب التي يحبونها.

المصدر CNN بالعربية

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة