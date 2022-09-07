شاهد.. مقاتلات سعودية ترافق القاذفة الأمريكية “بي-52” أثناء عبورها أجواء المملكة

كل الوطن – فريق التحرير: نشرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، صورا تظهر مقاتلات سعودية ترافق القاذفة الأمريكية “بي-52” أثناء عبورها أجواء المملكة.

وعلى حسابها في “تويتر”، نشرت “واس” الصور معلقة عليها بالقول: “ضمن العمل المشترك بين القوتين الجويتين لتعزيز أمن واستقرار المنطقة..مقاتلات سعودية ترافق القاذفة الأمريكية “بي-52″ أثناء عبورها أجواء المملكة”.

ضمن العمل المشترك بين القوتين الجويتين لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.. مقاتلات سعودية ترافق القاذفة الأمريكية «بي-52» أثناء عبورها أجواء المملكة.#واس_عامpic.twitter.com/7cNsGbqOJ4 — واس العام (@SPAregions) September 6, 2022

المصدر: “واس”