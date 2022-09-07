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شاهد.. مقاتلات سعودية ترافق القاذفة الأمريكية “بي-52” أثناء عبورها أجواء المملكة

كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 4:43 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
شاهد.. مقاتلات سعودية ترافق القاذفة الأمريكية “بي-52” أثناء عبورها أجواء المملكة

كل الوطن – فريق التحرير: نشرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، صورا تظهر مقاتلات سعودية ترافق القاذفة الأمريكية “بي-52” أثناء عبورها أجواء المملكة.
وعلى حسابها في “تويتر”، نشرت “واس” الصور معلقة عليها بالقول: “ضمن العمل المشترك بين القوتين الجويتين لتعزيز أمن واستقرار المنطقة..مقاتلات سعودية ترافق القاذفة الأمريكية “بي-52″ أثناء عبورها أجواء المملكة”.

المصدر: “واس”

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