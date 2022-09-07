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دول الخليج تطالب “نتفليكس” بإزالة محتوى يتعارض مع القيم الإسلامية والمجتمعية

كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 4:48 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
دول الخليج تطالب “نتفليكس” بإزالة محتوى يتعارض مع القيم الإسلامية والمجتمعية

كل الوطن – فريق التحرير: طالبت دول مجلس التعاون الخليجي، أمس الثلاثاء، منصة “نتفليكس”، بإزالة محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، بما في ذلك محتوى موجه للأطفال.

وأفاد بيان صادر عن مجلس التعاون الخليجي بأن لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول المجلس عقدت اجتماعا لمناقشة “ما لوحظ في الفترة الأخيرة من قيام منصة نتفليكس ببث بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دول المجلس والذي يتعارض مع المبادئ الإسلامية والمجتمعية”.

وأضاف البيان أنه “تم التواصل مع منصة نتفليكس لإزالة هذا المحتوى بما فيه الموجه للأطفال والالتزام بالأنظمة”.

وتابع البيان أن “الجهات المعنية ستتابع مدى التزامها، وفي حال استمرار بث المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

وأكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية على مطالبة منصة نتفليكس بإزالة المحتوى المخالف، وأشارت إلى أن بيان لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني هو بيان مشترك.

كما أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات ومكتب تنظيم الإعلام بالإمارات العربية المتحدة بيانا مماثلا، أشار إلى التواصل مع “نتفليكس” لإزالة المحتوى المخالف وخاصة المحتوى الموجه للأطفال.

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