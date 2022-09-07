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السعودية تطالب باستجابة دولية “سريعة وشاملة” للتهديدات الإرهابية

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 4:51 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
السعودية تطالب باستجابة دولية “سريعة وشاملة” للتهديدات الإرهابية

كل الوطن – فريق التحرير: جددت السعودية مطالبتها المجتمع الدولي باستجابة سريعة وشاملة إزاء تطور التهديدات الإرهابية كونها تستهدف المدنيين وإمدادات الطاقة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء تطرق في اجتماعه اليوم إلى ما أكدته المملكة خلال اجتماع (آريا) المنعقد في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، من أن تطور التهديدات الإرهابية العابرة للحدود يتطلب استجابة سريعة وشاملة من المجتمع الدولي، كونها تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية والمدنية، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي”.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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