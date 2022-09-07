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أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يتظاهرون أمام منزل وزير العدل (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 11:20 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليفيديوهات
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يتظاهرون أمام منزل وزير العدل (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: نفذ أهالي ضحايا انفجار ​مرفأ بيروت​ وقفة احتجاجية أمام منزل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ​هنري الخوري​، اعتراضا على تعيين محقق عدلي رديف في ملف المرفأ.
وحسب المعلومات، دخل المحتجون إلى المبنى الذي يسكن فيه الوزير، وصعدوا إلى الطابق الذي يقطن فيه وقرعوا على بابه مطالبين بخروجه. كما وصل عناصر من قوى الأمن لضبط الوضع.

يذكر أن الأهالي كانوا قد نفذوا وقفة احتجاجية أمام ​قصر العدل​ صباحا للسبب نفسه.
ووافق مجلس القضاء الأعلى في لبنان على اقتراح الخوري، بتعيين محقق عدلي رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت، يتولى مهمة البت بإخلاء سبيل الموقوفين في القضية، إلى حين عودة المحقق العدلي الأصيل طارق البيطار إلى ممارسة مهامه المجمدة منذ تسعة أشهر، بفعل الدعاوى المقامة من سياسيين ملاحقين في الملف يطالبون بتنحيته.

المصدر: “النشرة”

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