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ربطوه ليصفعه طالب على وجهه.. مسلحون حوثيون يعتدون على مدرس

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الخميس 8 سبتمبر 2022 - 1:49 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليهنا اليمن
ربطوه ليصفعه طالب على وجهه.. مسلحون حوثيون يعتدون على مدرس

كل الوطن – فريق التحرير: أقدمت عناصر من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، على الاعتداء بالضرب على وكيل مدرسة في محافظة إب وسط اليمن، وإهانته أمام طلابه وزملائه.

وقالت مصادر محلية وإعلامية يمنية، أن مسلحين حوثيين اقتحموا مدرسة الشعب (أمس الأربعاء)، واعتدوا على وكيل المدرسة الأستاذ صلاح المجيدي بالضرب بأعقاب البنادق، ولم يكتفوا بهذا الفعل بل قاموا بالإمساك بوكيل المدرسة، وجعل الطالب يصفع مدرسه على وجهه أمام الطلاب وداخل المدرسة.

ووفقا للمصادر فإن المعلم كان قد منع الطالب من البقاء وسط الملعب المدرسي أثناء مباراة بين صفين في المدرسة، ليخرج الطالب ويستدعي العصابة التي اقتحمت المدرسة للاعتداء على المعلم.

وقوبلت الحادثة باستياء واسع في الأوساط التربوية والشعبية بالمحافظة، وسط مطالبات لسلطات الميليشيا المسيطرة على المحافظة بضبط الجناة، ومحاسبتهم على فعلتهم الشنيعة بحق التربوي المجيدي.

المصدر: العربية نت

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