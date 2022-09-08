قبل أن ينتحر.. سوري يقتل عائلة زوجته داخل منزلهم

كل الوطن – فريق التحرير: في جريمة بشعة، أقدم مواطن سوري على قتل أفراد من عائلة زوجته داخل منزلهم في مدينة طرطوس الساحلية، الأربعاء، قبل أن ينتحر.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هذه الجريمة جاءت “استمرارا للفوضى ضمن مناطق النظام السوري”.

وأضاف أن الشاب، دون ذكر اسمه، انتحر “بعد أن أطلق الرصاص على عائلة زوجته، إثر خلاف معهم داخل منزلهم في حي وادي الشاطر” بمدينة طرطوس.

وتابع أنه نتيجة إطلاق النار “قتل الأب والأم وأصيب آخرون” من عائلة الزوجة.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في عموم المناطق السورية، وفقا للمرصد.

ويذكر أن المرصد “وثق وقوع 101 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2022 في سوريا (…) بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة”.

وراح ضحية تلك الجرائم 107 أشخاص، هم 20 طفلا، و19 مواطنة، و68 رجلا وشابا”.

وكالات