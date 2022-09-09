حماس تجدد عرض مبادرتها الإنسانية على إسرائيل للإفراج عن الأسرى

كل الوطن – فريق التحرير: جدّدت حركة حماس عرض مبادرتها الإنسانية على إسرائيل للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن، داعية تل أبيب لاقتناص الفرصة قبل فوات الأوان.

ودعا زاهر جبارين عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى الشعب الفلسطيني وقواه الحية وفصائله الوطنية وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم للتحرك لإنقاذ الأسرى المرضى وكبار السن من الموت البطيء الذي يتعرضون له بفعل جرائم الاحتلال.

وطالب جبارين بالإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد وجميع الأسرى المرضى وكبار السن وأكد أن قضية الأسرى ستبقى أيقونة نضال الشعب الفلسطيني.

وحمل الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياته وحياة جميع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.

من جهتها ثمنت وزارة الأسرى والمحررين موقف حركة حماس ودعت الشعب الفلسطيني على المستوى الشعبي والرسمي لتوحيد جهوده على كافة الأصعدة لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.

المصدر: وكالات